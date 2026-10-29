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Жесткий диск серверный WD Ultrastar 6TB 3.5" 7200RPM 256MB SATA Enterprise WUS721206BLE6L4 купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск серверный WD Ultrastar 6TB 3.5" 7200RPM 256MB SATA Enterprise WUS721206BLE6L4

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 720 руб. 
Начислим 780 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752634
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Жесткий диск серверный WD Ultrastar 6TB 3.5" 7200RPM 256MB SATA Enterprise WUS721206BLE6L4
48 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
710

Описание товара Жесткий диск серверный WD Ultrastar 6TB 3.5" 7200RPM 256MB SATA Enterprise WUS721206BLE6L4

Жесткий диск серверный WD Ultrastar 6TB 3.5" 7200RPM 256MB SATA Enterprise WUS721206BLE6L4

Отзывы о товаре Жесткий диск серверный WD Ultrastar 6TB 3.5" 7200RPM 256MB SATA Enterprise WUS721206BLE6L4




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Характеристики
Бренд
WD
Описание
Жесткий диск серверный WD Ultrastar 6TB 3.5" 7200RPM 256MB SATA Enterprise WUS721206BLE6L4
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск серверный WD Ultrastar 6TB 3.5" 7200RPM 256MB SATA Enterprise WUS721206BLE6L4 - стоимость товара 48720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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