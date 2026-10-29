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Жесткий диск Toshiba S300 AI 10TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA DV MG10ADA10TE-V купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba S300 AI 10TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA DV MG10ADA10TE-V

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 920 руб. 
Начислим 767 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752629
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск Toshiba S300 AI 10TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA DV MG10ADA10TE-V
47 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Toshiba
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
900

Описание товара Жесткий диск Toshiba S300 AI 10TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA DV MG10ADA10TE-V

Жесткий диск Toshiba S300 AI 10TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA DV MG10ADA10TE-V

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba S300 AI 10TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA DV MG10ADA10TE-V




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Описание
Жесткий диск Toshiba S300 AI 10TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA DV MG10ADA10TE-V
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Toshiba S300 AI 10TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA DV MG10ADA10TE-V - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 47920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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