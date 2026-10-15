Various Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (4251804181044) виниловая пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 960 руб.
В наличии
Код товара: 752315
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 960 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Cocoon Recordings
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (4251804181044) виниловая пластинка
Various Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (4251804181044) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 270 руб.3568 руб. в СплитTankard & Tankwart - Reaped CM-Years (Box) (coloured) (425569850...
-
В наличииЦена 14 500 руб.3625 руб. в СплитBeach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) винил...
-
В наличииЦена 14 500 руб.3625 руб. в СплитBruce Springsteen - The Wild, The Innocent & The E Street Shuffl...
-
В наличииЦена 14 960 руб.3740 руб. в СплитThe Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pr...
-
В наличииЦена 14 960 руб.3740 руб. в СплитBruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (Box) (Audi...
-
В наличииЦена 14 960 руб.3740 руб. в СплитArchive - Controlling Crowds I-IV (Box) (5400863161453) винилова...
-
В наличииЦена 14 960 руб.3740 руб. в СплитShinichiro Yokota - Pitstop Box (Box) (4251804181341) виниловая ...
-
В наличииЦена 14 960 руб.3740 руб. в СплитThin Lizzy - Thin Lizzy (Box) (0602465547252) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 14 960 руб.3740 руб. в СплитGeorge Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) вин...
-
В наличииЦена 14 960 руб.3740 руб. в СплитMiles Davis - Sketches Of Spain (Box) (Audiophile One-Step Press...
-
В наличииЦена 14 960 руб.3740 руб. в СплитHerbert von Karajan - Strauss J.: Die Fledermaus (Box) (00289487...
-
В наличииЦена 15 070 руб.3768 руб. в СплитMarillion - Brave (Box) (0190295722951) виниловая пластинка
Бренд
Cocoon Recordings
Various Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (4251804181044) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Various Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (4251804181044) виниловая пластинка - по цене 14960 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Various Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (4251804181044) виниловая пластинка