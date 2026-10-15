Ноутбук Apple MacBook Pro A3428 M5 Pro 18 core 48Gb SSD1Tb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR NTG (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (Z1MZ001AJ)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752263
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Характеристики
Бренд
Apple
Вес, кг.
4.09
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3428 M5 Pro 18 core 48Gb SSD1Tb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR NTG (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (Z1MZ001AJ)
Ноутбук Apple MacBook Pro A3428 M5 Pro 18 core 48Gb SSD1Tb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR NTG (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (Z1MZ001AJ)
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Apple
Ноутбук Apple MacBook Pro A3428 M5 Pro 18 core 48Gb SSD1Tb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR NTG (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (Z1MZ001AJ)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Apple MacBook Pro A3428 M5 Pro 18 core 48Gb SSD1Tb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR NTG (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (Z1MZ001AJ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3428 M5 Pro 18 core 48Gb SSD1Tb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR NTG (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (Z1MZ001AJ)