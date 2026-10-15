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Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1LW000RD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1LW000RD)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
187 590 руб. 
Начислим 3002 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752262
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1LW000RD)
187 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Вес, кг.
2.89

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1LW000RD)

Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1LW000RD)

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1LW000RD)




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Характеристики
Бренд
Apple
Описание
Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1LW000RD)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1LW000RD) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 187590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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