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Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
135 700 руб. 
Начислим 2172 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752260
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA)
135 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Вес, кг.
3.56

Описание товара Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA)

Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA)

Отзывы о товаре Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA)




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Характеристики
Бренд
HP
Описание
Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA) - этот товар вы можете купить по цене 135700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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