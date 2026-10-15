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Ноутбук MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-420US Core Ultra 9 285HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-182432-820) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-420US Core Ultra 9 285HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-182432-820)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
326 510 руб. 
Начислим 5225 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752255
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-420US Core Ultra 9 285HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-182432-820)
326 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Вес, кг.
6.63

Описание товара Ноутбук MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-420US Core Ultra 9 285HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-182432-820)

Ноутбук MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-420US Core Ultra 9 285HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-182432-820)

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-420US Core Ultra 9 285HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-182432-820)




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Ноутбук MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-420US Core Ultra 9 285HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-182432-820)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-420US Core Ultra 9 285HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-182432-820) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 326510 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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