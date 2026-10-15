Ноутбук MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-420US Core Ultra 9 285HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-182432-820)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
326 510 руб.
В наличии
Код товара: 752255
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
326 510 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
MSI
Вес, кг.
6.63
Описание товара Ноутбук MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-420US Core Ultra 9 285HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-182432-820)
Ноутбук MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-420US Core Ultra 9 285HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-182432-820)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 314 360 руб.78590 руб. в СплитНоутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18"/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz...
-
В наличииЦена 316 580 руб.79145 руб. в СплитНоутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN426X Core Ultra X7 358H 32Gb...
-
В наличииЦена 322 140 руб.80535 руб. в СплитНоутбук Lenovo Legion 5 15IAX11 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 330 190 руб.82548 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Zephyrus G14 GU405AR-SY018 Core Ultra 9 386H 32...
-
В наличииЦена 337 330 руб.84333 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook Duo UX8407AA-SN197X Intel Core Ultra X9 388...
-
В наличииЦена 362 020 руб.90505 руб. в СплитНоутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX...
-
В наличииЦена 365 880 руб.91470 руб. в СплитНоутбук MSI Stealth 16 AI+ B3WI-012RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 370 660 руб.92665 руб. в СплитНоутбук Asus ProArt PX13 HN7306EA-LX010X Ryzen AI Max+ 395 64Gb ...
-
В наличииЦена 371 050 руб.92763 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 ...
-
В наличииЦена 371 050 руб.92763 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Re...
-
В наличииЦена 371 050 руб.92763 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Re...
-
В наличииЦена 376 960 руб.94240 руб. в СплитНоутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-98UM Core Ultra 9 275...
Бренд
MSI
Ноутбук MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-420US Core Ultra 9 285HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-182432-820)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-420US Core Ultra 9 285HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-182432-820) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 326510 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-420US Core Ultra 9 285HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-182432-820)