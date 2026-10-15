Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-293US Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS QHD (2560x1440) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (B14WGK-293US)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
156 310 руб.
В наличии
Код товара: 752253
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
156 310 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
MSI
Вес, кг.
4.3
Описание товара Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-293US Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS QHD (2560x1440) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (B14WGK-293US)
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-293US Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS QHD (2560x1440) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (B14WGK-293US)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 148 680 руб.37170 руб. в СплитНоутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra...
-
В наличииЦена 148 990 руб.37248 руб. в СплитНоутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 50...
-
В наличииЦена 149 420 руб.37355 руб. в СплитНоутбук Asus FX608JHI-TU272W 16" FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512...
-
В наличииЦена 149 570 руб.37393 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core ...
-
В наличииЦена 149 760 руб.37440 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb S...
-
В наличииЦена 150 530 руб.37633 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 150 610 руб.37653 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1...
-
В наличииЦена 150 990 руб.37748 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Core Ultra 5 228V 32GB...
-
В наличииЦена 151 380 руб.37845 руб. в СплитНоутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 1...
-
В наличииЦена 151 690 руб.37923 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000ERK) 15.3" WUXGA IPS 300N 165...
-
В наличииЦена 151 810 руб.37953 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 152 910 руб.38228 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb...
Бренд
MSI
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-293US Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS QHD (2560x1440) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (B14WGK-293US)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-293US Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS QHD (2560x1440) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (B14WGK-293US) - стоимость товара 156310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-293US Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS QHD (2560x1440) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (B14WGK-293US)