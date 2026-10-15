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Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ026W Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 24Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam Bag (90NB17W1-M008M0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ026W Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 24Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam Bag (90NB17W1-M008M0)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
191 270 руб. 
Начислим 3061 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752252
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ026W Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 24Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam Bag (90NB17W1-M008M0)
191 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ026W Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 24Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam Bag (90NB17W1-M008M0)

Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ026W Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 24Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam Bag (90NB17W1-M008M0)

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ026W Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 24Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam Bag (90NB17W1-M008M0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ026W Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 24Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam Bag (90NB17W1-M008M0)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ026W Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 24Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam Bag (90NB17W1-M008M0) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 191270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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