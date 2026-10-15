Ноутбук Lenovo Yoga 7 16AGP11 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TF003MRK)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
194 110 руб.
В наличии
Код товара: 752250
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
194 110 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Lenovo
Вес, кг.
2.5
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 16AGP11 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TF003MRK)
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16AGP11 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TF003MRK)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 184 600 руб.46150 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6" FHD IPS 300N 144Hz...
-
В наличииЦена 184 940 руб.46235 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14" Touch Ultra 7 265U vPr...
-
В наличииЦена 185 250 руб.46313 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/3...
-
В наличииЦена 186 640 руб.46660 руб. в СплитНоутбук Asus UX3405CA-ST799W 14" 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1T...
-
В наличииЦена 189 960 руб.47490 руб. в СплитНоутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SS...
-
В наличииЦена 190 340 руб.47585 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" IPS core ...
-
В наличииЦена 191 300 руб.47825 руб. в СплитНоутбук Acer Predator Helios Neo 16" Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb...
-
В наличииЦена 191 420 руб.47855 руб. в СплитНоутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32G...
-
В наличииЦена 192 820 руб.48205 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" Touch Ult...
-
В наличииЦена 196 120 руб.49030 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core G...
-
В наличииЦена 197 670 руб.49418 руб. в СплитНоутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS,14" WUXGA(19...
-
В наличииЦена 198 450 руб.49613 руб. в СплитНоутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14" WUXGA(1920x1200) IPS ...
Бренд
Lenovo
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16AGP11 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TF003MRK)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16AGP11 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TF003MRK) - купить по цене 194110 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 16AGP11 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TF003MRK)