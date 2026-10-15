Ноутбук Lenovo Yoga 9 14IPH11 Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (83SE001RRK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
220 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752245
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Вес, кг.
2.1
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 9 14IPH11 Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (83SE001RRK)
Ноутбук Lenovo Yoga 9 14IPH11 Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (83SE001RRK)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Lenovo
Ноутбук Lenovo Yoga 9 14IPH11 Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (83SE001RRK)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Lenovo Yoga 9 14IPH11 Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (83SE001RRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 9 14IPH11 Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (83SE001RRK)