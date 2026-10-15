Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL11 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83R0001YRK)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 750 руб.
В наличии
Код товара: 752236
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
117 750 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Lenovo
Вес, кг.
2.1
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL11 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83R0001YRK)
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL11 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83R0001YRK)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 112 030 руб.28008 руб. в СплитНоутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 5PRO 7640HS,14 WUXGA(192...
-
В наличииЦена 112 300 руб.28075 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 112 580 руб.28145 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8...
-
В наличииЦена 112 720 руб.28180 руб. в СплитHP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ ...
-
В наличииЦена 112 800 руб.28200 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel ...
-
В наличииЦена 113 030 руб.28258 руб. в СплитНоутбук Asus UX3405CA-ST1350 14" OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512...
-
В наличииЦена 113 190 руб.28298 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 640 G11 Silver 14" FHD U7-165U/16GB/512GB ...
-
В наличииЦена 113 500 руб.28375 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA...
-
В наличииЦена 113 800 руб.28450 руб. в СплитНоутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core U...
-
В наличииЦена 114 270 руб.28568 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 18 Special M1807HA-S8108 18,4" AMD Ryzen 7...
-
В наличииЦена 114 730 руб.28683 руб. в СплитНоутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI...
-
В наличииЦена 114 960 руб.28740 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD51...
Бренд
Lenovo
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL11 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83R0001YRK)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL11 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83R0001YRK) - по цене 117750 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL11 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83R0001YRK)