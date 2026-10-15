Ноутбук Chuwi Corebook X Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 14" IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 350 руб.
В наличии
Код товара: 752235
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
53 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Chuwi
Вес, кг.
2.15
Описание товара Ноутбук Chuwi Corebook X Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 14" IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh
Ноутбук Chuwi Corebook X Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 14" IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh
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Бренд
Chuwi
Ноутбук Chuwi Corebook X Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 14" IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Chuwi Corebook X Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 14" IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh - по цене 53350 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Chuwi Corebook X Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 14" IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh