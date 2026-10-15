Телевизор LED Vitek 55" VT-55UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 950 руб.
В наличии
Код товара: 752233
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
31 950 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
13.7
Описание товара Телевизор LED Vitek 55" VT-55UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV
Телевизор LED Vitek 55" VT-55UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 30 380 руб.7595 руб. в СплитТелевизор TCL 43P7L-RU 43" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 30 650 руб. 33 990 руб.7663 руб. в СплитТелевизор LED Digma 55" DM-LED55UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal ...
-
В наличииЦена 31 700 руб.7925 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A 55 2026 55" LED (L55MB-ARU)
-
В наличииЦена 31 760 руб.7940 руб. в СплитТелевизор Hyundai 50' H-LED50BU7003 черный
-
В наличииЦена 31 760 руб.7940 руб. в СплитТелевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless)
-
В наличииЦена 31 780 руб.7945 руб. в СплитТелевизор ASANO 55" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T
-
В наличииЦена 32 480 руб.8120 руб. в СплитТелевизор QLED PolarLine 55" 55PQ71STC-SM черный 4K Ultra HD 60H...
-
В наличииЦена 32 480 руб.8120 руб. в СплитТелевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart...
-
В наличииЦена 32 640 руб.8160 руб. в СплитТелевизор LED Digma 55" DM-LED55UBB40 Салют ТВ Frameless Metal ч...
-
В наличииЦена 32 690 руб.8173 руб. в СплитТелевизор Skyworth 55Q67H 55" QLED Eye Care Frameless 4K Ultra H...
-
В наличииЦена 32 690 руб.8173 руб. в СплитТелевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55" 4K ...
-
В наличииЦена 33 130 руб.8283 руб. в СплитТелевизор TCL 55" 55P6K черный LED 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2...
Телевизор LED Vitek 55" VT-55UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Телевизор LED Vitek 55" VT-55UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV - по цене 31950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор LED Vitek 55" VT-55UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV