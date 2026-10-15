Телевизор LED Vitek 24" VT-24HBS300 Яндекс.ТВ Frameless черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB 2.0 Smart TV
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 380 руб.
В наличии
Код товара: 752231
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 380 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
2.8
Описание товара Телевизор LED Vitek 24" VT-24HBS300 Яндекс.ТВ Frameless черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB 2.0 Smart TV
Телевизор LED Vitek 24" VT-24HBS300 Яндекс.ТВ Frameless черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB 2.0 Smart TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 010 руб.2503 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LH1010T
-
В наличииЦена 10 010 руб.2503 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LH1020S
-
В наличииЦена 10 010 руб.2503 руб. в СплитТелевизор LEFF 32" 32H240S
-
В наличииЦена 10 110 руб.2528 руб. в СплитТелевизор ASANO LCD 32" 32LH1110T
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитТелевизор LED Starwind 32" SW-LED32BG200 черный HD 60Hz DVB-T DV...
-
В наличииЦена 10 430 руб.2608 руб. в СплитТелевизор ASANO 24" DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитТелевизор LEFF 32" 32F240S
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитТелевизор ASANO 24" DLED FHD WHITE SALUT SMART 24LF5011T
-
В наличииЦена 10 760 руб.2690 руб. в СплитТелевизор Polarline 32" 32PL54TC черный
-
В наличииЦена 11 060 руб.2765 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LF1120T
-
В наличииЦена 11 160 руб.2790 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LF1130S
-
В наличииЦена 11 510 руб.2878 руб. в СплитТелевизор Starwind SW-LED24SG304 черный
Телевизор LED Vitek 24" VT-24HBS300 Яндекс.ТВ Frameless черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB 2.0 Smart TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Телевизор LED Vitek 24" VT-24HBS300 Яндекс.ТВ Frameless черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB 2.0 Smart TV – стоимость товара 10380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор LED Vitek 24" VT-24HBS300 Яндекс.ТВ Frameless черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB 2.0 Smart TV