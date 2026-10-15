Телевизор LED BBK 43" 43LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752220
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Характеристики
Вес, кг.
6.95
Описание товара Телевизор LED BBK 43" 43LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
Телевизор LED BBK 43" 43LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
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Телевизор LED BBK 43" 43LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
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Телевизор LED BBK 43" 43LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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