Телевизор LED BBK 32" 32LEX-7191/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 880 руб.
В наличии
Код товара: 752215
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 880 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
4.8
Описание товара Телевизор LED BBK 32" 32LEX-7191/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
Телевизор LED BBK 32" 32LEX-7191/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
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Телевизор LED BBK 32" 32LEX-7191/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) – стоимость товара 12880 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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