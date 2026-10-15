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Уцененный товар Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 752205
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Уцененный товар Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние , 752205

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
1 100 руб.  1 220 руб. 
В наличии
Код товара: 752205
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние
1 100 руб. -10%
1 220 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Утюги
Размеры в упаковке, см
32х18х14
Вес, кг.
1.44

Описание товара Уцененный товар Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы, утюг Причина уценки: повреждена коробка

Отзывы о товаре Уцененный товар Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Утюги
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы, утюг Причина уценки: повреждена коробка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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