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Уцененный товар Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) хорошее состояяние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 752203
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Уцененный товар Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) хорошее состояяние , 752203

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Полировальная машина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
6 290 руб.  7 400 руб. 
Начислим 101 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752203
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) хорошее состояяние
6 290 руб. -15%
7 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Полировальная машина
Размеры в упаковке, см
50х17х15
Вес, кг.
3.2

Описание товара Уцененный товар Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) хорошее состояяние

Внешний дид: хорошее состояние Комплектность : машина полировальная, 3 диска. Причина уценки : повреждена коробка, нет документов , после ремонта ( замена крышки щеткодержателя, замена блока управления )



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Уцененный товар Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) хорошее состояяние




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Полировальная машина
Описание
Внешний дид: хорошее состояние Комплектность : машина полировальная, 3 диска. Причина уценки : повреждена коробка, нет документов , после ремонта ( замена крышки щеткодержателя, замена блока управления )


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) хорошее состояяние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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