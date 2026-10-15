Уцененный товар Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) хорошее состояяние , 752203
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Полировальная машина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%6 290 руб. 7 400 руб.
В наличии
Код товара: 752203
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 290 руб. -15%
7 400 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х17х15
Вес, кг.
3.2
Описание товара Уцененный товар Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) хорошее состояяние
Внешний дид: хорошее состояние Комплектность : машина полировальная, 3 диска. Причина уценки : повреждена коробка, нет документов , после ремонта ( замена крышки щеткодержателя, замена блока управления )
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитУШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, П...
-
В наличииЦена 6 150 руб. 8 170 руб.1538 руб. в СплитМашина шлифовальная плоская Makita BO4555
-
В наличииЦена 6 200 руб. 7 237 руб.1550 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая Makita GA5034
-
В наличииЦена 6 410 руб.1603 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205...
-
В наличииЦена 6 460 руб.1615 руб. в СплитМашина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ
-
В наличииЦена 6 480 руб.1620 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?,...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитУглошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитУглошлифовальная машина Makita GA5030RX8 720Вт 11000об/мин рез.ш...
-
В наличииЦена 6 610 руб.1653 руб. в СплитУглошлифовальная машина Makita GA4600 850Вт 11000об/мин рез.шпин...
-
В наличииЦена 6 640 руб.1660 руб. в СплитМашина шлифовальная прямая Makita GD0603
-
В наличииЦена 6 680 руб.1670 руб. в СплитУглошлифовальная машина Makita GA5030R
-
В наличииЦена 6 730 руб.1683 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщ...
Внешний дид: хорошее состояние Комплектность : машина полировальная, 3 диска. Причина уценки : повреждена коробка, нет документов , после ремонта ( замена крышки щеткодержателя, замена блока управления )
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Уцененный товар Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) хорошее состояяние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) хорошее состояяние