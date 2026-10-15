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Уцененный товар Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 752202
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Уцененный товар Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние , 752202

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Блендер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
3 830 руб.  4 030 руб. 
В наличии
Код товара: 752202
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние
3 830 руб. -5%
4 030 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Размеры в упаковке, см
44х11х11
Вес, кг.
1.53

Описание товара Уцененный товар Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние

Внешний вид : хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, блендер , чаша Причина уценки : трещина на чаше

Отзывы о товаре Уцененный товар Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Описание
Внешний вид : хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, блендер , чаша Причина уценки : трещина на чаше
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3830 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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