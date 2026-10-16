Top.Mail.Ru
Уцененный товар Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 752202
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние, 752202

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние - фото 1
Уценка
Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние - фото 2
Уценка
Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние - фото 3
Уценка
Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
серебристый, черный
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
1
  • Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
3 830 руб.  4 030 руб. 
В наличии
Код товара: 752202
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние
3 830 руб. -5%
4 030 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.4
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, документация, мерный стакан, насадка-блендер
Цвет
серебристый, черный
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
защита от перегрузки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х11х11
Вес, кг.
1.53

Описание товара Уцененный товар Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние

Внешний вид : хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, блендер , чаша Причина уценки : трещина на чаше

Отзывы о товаре Уцененный товар Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.4
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, документация, мерный стакан, насадка-блендер
Цвет
серебристый, черный
Вакуумная функция
нет
Развернуть
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
защита от перегрузки
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид : хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, блендер , чаша Причина уценки : трещина на чаше
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3830 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...