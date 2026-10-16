Уцененный товар Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние, 752202
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
серебристый, черный
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%3 830 руб. 4 030 руб.
В наличии
Код товара: 752202
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 830 руб. -5%
4 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.4
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, документация, мерный стакан, насадка-блендер
Цвет
серебристый, черный
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
защита от перегрузки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х11х11
Вес, кг.
1.53
Описание товара Уцененный товар Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние
Внешний вид : хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, блендер , чаша Причина уценки : трещина на чаше
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.4
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, документация, мерный стакан, насадка-блендер
Цвет
серебристый, черный
Вакуумная функция
нет
Развернуть
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
защита от перегрузки
Страна производитель
Китай
Внешний вид : хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, блендер , чаша Причина уценки : трещина на чаше
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Уцененный товар Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3830 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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