Робот-пылесос Dreame Bot X60 Pro Ultra Matrix Black, RLM92DE
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752201
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
66х55х47
Вес, кг.
30.15
Описание товара Робот-пылесос Dreame Bot X60 Pro Ultra Matrix Black, RLM92DE
Робот-пылесос Dreame Bot X60 Pro Ultra Matrix Black, RLM92DE
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Робот-пылесос Dreame Bot X60 Pro Ultra Matrix Black, RLM92DE
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, с Алисой, моющий со станцией самоочистки, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, для сухой уборки, белые
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, с Алисой, моющий со станцией самоочистки, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, для сухой уборки, белые
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