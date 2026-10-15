Уцененный товар Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние , 752196
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%4 240 руб. 4 370 руб.
В наличии
Код товара: 752196
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 240 руб. -3%
4 370 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х25х19
Вес, кг.
2.3
Описание товара Уцененный товар Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, тостер Причина уценки : повреждена коробка, потертости
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, на 2 тоста, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 370 руб. 7 290 руб.1093 руб. в СплитТостер Bosch TAT2M124
-
В наличииЦена 4 370 руб.1093 руб. в СплитТостер Bosch TAT2M123
-
В наличииЦена 4 370 руб. 8 100 руб.1093 руб. в СплитТостер Bosch TAT2M127
-
В наличииЦена 4 370 руб.1093 руб. в СплитТостер Bosch TAT2M121
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитТостер Bosch TAT4M223, черный
-
В наличииЦена 5 150 руб.1288 руб. в СплитТостер Bosch TAT3P423 970Вт черный
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитТостер Bosch TAT4P420
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, тостер Причина уценки : повреждена коробка, потертости
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, на 2 тоста, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, на 2 тоста, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Уцененный товар Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4240 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние