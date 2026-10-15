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Уцененный товар Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 752196
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Уцененный товар Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние , 752196

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
4 240 руб.  4 370 руб. 
В наличии
Код товара: 752196
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние
4 240 руб. -3%
4 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Тостеры
Размеры в упаковке, см
35х25х19
Вес, кг.
2.3

Описание товара Уцененный товар Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, тостер Причина уценки : повреждена коробка, потертости

Отзывы о товаре Уцененный товар Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Тостеры
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, тостер Причина уценки : повреждена коробка, потертости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4240 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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