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Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver

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Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver - фото 1
Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver - фото 2
Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver - фото 3
Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver - фото 4
Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver - фото 5
Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver - фото 6
Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver - фото 7
Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Modern 14S
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver - фото 6
  • Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver - фото 7
  • Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 370 руб. 
Начислим 1558 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752195
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver
97 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 14S
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
315
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х28х8
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver

Ноутбук MSI с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1200 сочетает компактный формат с удобным пространством для работы и просмотра контента. Частота обновления 120 Гц делает изображение более плавным. Корпус из алюминия подчёркивает практичный дизайн. SSD на 512 ГБ обеспечивает место для файлов и приложений, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 подходят для повседневной многозадачности. Встроенный кард-ридер пригодится для работы с картами памяти. Ноутбук оснащён процессором Intel и поставляется без операционной системы — её можно выбрать самостоятельно.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 14S
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
315
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1200 сочетает компактный формат с удобным пространством для работы и просмотра контента. Частота обновления 120 Гц делает изображение более плавным. Корпус из алюминия подчёркивает практичный дизайн. SSD на 512 ГБ обеспечивает место для файлов и приложений, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 подходят для повседневной многозадачности. Встроенный кард-ридер пригодится для работы с картами памяти. Ноутбук оснащён процессором Intel и поставляется без операционной системы — её можно выбрать самостоятельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук MSI Modern 14S G3MG-040XRUY Core 5 315 14" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 120Hz,DDR5 16GB (16GB*1),512GB SSD, Intel Graphics,backlight,42Whr,1.45kg,1y,DOS,Urban Silver - по цене 97370 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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