Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Modern
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 980 руб.
В наличии
Код товара: 752193
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
121 980 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
322
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х30х8
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray
Ноутбук MSI сочетает просторный 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920?1200 и частотой обновления 60 Гц — удобно для работы с документами, просмотра контента и повседневных задач. Алюминиевый корпус придаёт модели сдержанный современный вид. Процессор Intel, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель объёмом 512 ГБ обеспечивают основу для комфортной работы и хранения файлов. Встроенный кард-ридер позволяет использовать карты памяти без отдельного устройства.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core Ultra 5, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 115 890 руб.28973 руб. в Сплитноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0" FHD+ (1920 x 1...
-
В наличииЦена 115 910 руб.28978 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core...
-
В наличииЦена 116 830 руб.29208 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0063FW 16" IPS Ultra 5 225...
-
В наличииЦена 117 040 руб.29260 руб. в СплитНоутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI...
-
В наличииЦена 117 430 руб.29358 руб. в СплитНоутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ul...
-
В наличииЦена 118 120 руб.29530 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18" IPS (Ryzen AI 7 445, ...
-
В наличииЦена 121 350 руб.30338 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb...
-
В наличииЦена 121 370 руб.30343 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 121 600 руб.30400 руб. в СплитНоутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3" FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB ...
-
В наличииЦена 121 830 руб.30458 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 121 980 руб.30495 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb ...
-
В наличииЦена 121 980 руб.30495 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512...
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
322
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук MSI сочетает просторный 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920?1200 и частотой обновления 60 Гц — удобно для работы с документами, просмотра контента и повседневных задач. Алюминиевый корпус придаёт модели сдержанный современный вид. Процессор Intel, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель объёмом 512 ГБ обеспечивают основу для комфортной работы и хранения файлов. Встроенный кард-ридер позволяет использовать карты памяти без отдельного устройства.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core Ultra 5, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core Ultra 5, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Купить Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - по цене 121980 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray