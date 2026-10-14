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Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray

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Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 1
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 2
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 3
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 4
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 5
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 6
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 7
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Modern
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 6
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 7
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16&quot; 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 980 руб. 
Начислим 1952 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752193
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray
121 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
322
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х30х8
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray

Ноутбук MSI сочетает просторный 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920?1200 и частотой обновления 60 Гц — удобно для работы с документами, просмотра контента и повседневных задач. Алюминиевый корпус придаёт модели сдержанный современный вид. Процессор Intel, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель объёмом 512 ГБ обеспечивают основу для комфортной работы и хранения файлов. Встроенный кард-ридер позволяет использовать карты памяти без отдельного устройства.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
322
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI сочетает просторный 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920?1200 и частотой обновления 60 Гц — удобно для работы с документами, просмотра контента и повседневных задач. Алюминиевый корпус придаёт модели сдержанный современный вид. Процессор Intel, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель объёмом 512 ГБ обеспечивают основу для комфортной работы и хранения файлов. Встроенный кард-ридер позволяет использовать карты памяти без отдельного устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - по цене 121980 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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