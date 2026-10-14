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Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg,

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Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 1
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 2
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 3
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 4
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 5
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 6
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 7
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 8
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 9
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 10
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 11
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 12
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 13
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 14
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 15
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 16
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 1
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 2
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 3
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 4
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 5
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 6
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 7
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 8
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 9
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 10
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 11
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 12
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 13
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 14
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 15
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 16
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 680 руб. 
Начислим 2379 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752192
Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
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Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg,
148 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х7
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg,

Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1200 сочетает компактный формат с удобным рабочим пространством. 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x помогут комфортно работать с несколькими задачами одновременно, а SSD станет основой системы хранения данных. Windows 11 Pro подойдёт для продуктивной работы. Подсветка клавиатуры делает набор текста удобнее при слабом освещении, а сканер отпечатка пальца — практичное дополнение для повседневного использования. Аккумулятор Li-Pol дополняет оснащение ноутбука.

Отзывы о товаре Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg,




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1200 сочетает компактный формат с удобным рабочим пространством. 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x помогут комфортно работать с несколькими задачами одновременно, а SSD станет основой системы хранения данных. Windows 11 Pro подойдёт для продуктивной работы. Подсветка клавиатуры делает набор текста удобнее при слабом освещении, а сканер отпечатка пальца — практичное дополнение для повседневного использования. Аккумулятор Li-Pol дополняет оснащение ноутбука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, – стоимость товара 148680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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