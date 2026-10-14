Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg,
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 680 руб.
В наличии
Код товара: 752192
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
148 680 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х7
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg,
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1200 сочетает компактный формат с удобным рабочим пространством. 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x помогут комфортно работать с несколькими задачами одновременно, а SSD станет основой системы хранения данных. Windows 11 Pro подойдёт для продуктивной работы. Подсветка клавиатуры делает набор текста удобнее при слабом освещении, а сканер отпечатка пальца — практичное дополнение для повседневного использования. Аккумулятор Li-Pol дополняет оснащение ноутбука.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 142 760 руб.35690 руб. в СплитНоутбук Asus FA608UHI-TU251W 16" FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD51...
-
В наличииЦена 143 580 руб.35895 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core ...
-
В наличииЦена 143 580 руб.35895 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air 13'' M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Midnight
-
В наличииЦена 145 080 руб.36270 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home
-
В наличииЦена 145 750 руб.36438 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH108 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 146 130 руб.36533 руб. в СплитНоутбук Asus V3607VH-TK131W 16" IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 505...
-
В наличииЦена 146 530 руб.36633 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb I...
-
В наличииЦена 146 530 руб.36633 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14" 2.2K IPS Ultra 5 125H/32GB/1T...
-
В наличииЦена 146 540 руб.36635 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra...
-
В наличииЦена 146 680 руб.36670 руб. в СплитНоутбук Asus FA808UH-S8058W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RT...
-
В наличииЦена 146 680 руб.36670 руб. в СплитНоутбук Asus FA808UH-S8101W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RT...
-
В наличииЦена 146 770 руб.36693 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air 13" M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver E...
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1200 сочетает компактный формат с удобным рабочим пространством. 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x помогут комфортно работать с несколькими задачами одновременно, а SSD станет основой системы хранения данных. Windows 11 Pro подойдёт для продуктивной работы. Подсветка клавиатуры делает набор текста удобнее при слабом освещении, а сканер отпечатка пальца — практичное дополнение для повседневного использования. Аккумулятор Li-Pol дополняет оснащение ноутбука.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, – стоимость товара 148680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg,