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Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14" WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14" WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro

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Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro - фото 6
Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP Elitebook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 740 руб. 
Начислим 1484 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752191
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14" WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro
92 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Elitebook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х7
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14" WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro

Ноутбук HP с 14-дюймовым экраном удобно взять с собой: компактный формат сочетается с разрешением 1920 ? 1200 для чёткого изображения и комфортной работы с текстом и документами. Металлический корпус придаёт модели сдержанный деловой вид. Процессор Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти подойдут для повседневных рабочих задач и одновременной работы с несколькими приложениями. Windows 11 Pro готова к деловому использованию, а подсветка клавиатуры помогает продолжать работу при недостаточном освещении. Встроенный сканер отпечатка пальца добавляет удобства при входе в систему.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14" WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Elitebook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP с 14-дюймовым экраном удобно взять с собой: компактный формат сочетается с разрешением 1920 ? 1200 для чёткого изображения и комфортной работы с текстом и документами. Металлический корпус придаёт модели сдержанный деловой вид. Процессор Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти подойдут для повседневных рабочих задач и одновременной работы с несколькими приложениями. Windows 11 Pro готова к деловому использованию, а подсветка клавиатуры помогает продолжать работу при недостаточном освещении. Встроенный сканер отпечатка пальца добавляет удобства при входе в систему.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14" WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 92740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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