Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i U7-258V,14" WUXGA (1920x1200) IPS Touchscreen 800cd Sure View IR AG,32Gb LPDDR5x-8533,1Tb SSD NVMe,56Wh,ENG/RU Kbd Backlit,FPS,1.4kg,1y,Win11Pro
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP EliteBook X Flip
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
234 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752190
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Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook X Flip
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
4.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Втч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х10
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i U7-258V,14" WUXGA (1920x1200) IPS Touchscreen 800cd Sure View IR AG,32Gb LPDDR5x-8533,1Tb SSD NVMe,56Wh,ENG/RU Kbd Backlit,FPS,1.4kg,1y,Win11Pro
Ноутбук HP сочетает компактный 14-дюймовый экран и чёткое разрешение 1920 ? 1200. IPS-матрица и сенсорное управление делают работу с изображением и интерфейсом удобной, а подсветка клавиатуры помогает печатать при слабом освещении. 32 ГБ оперативной памяти позволяют уверенно работать с несколькими задачами, а SSD объёмом 1024 ГБ даёт место для программ и файлов. Ноутбук работает на Windows 11 Pro и оснащён процессором Intel. Сканер отпечатка пальца добавляет удобный способ входа.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook X Flip
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
4.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Втч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук HP сочетает компактный 14-дюймовый экран и чёткое разрешение 1920 ? 1200. IPS-матрица и сенсорное управление делают работу с изображением и интерфейсом удобной, а подсветка клавиатуры помогает печатать при слабом освещении. 32 ГБ оперативной памяти позволяют уверенно работать с несколькими задачами, а SSD объёмом 1024 ГБ даёт место для программ и файлов. Ноутбук работает на Windows 11 Pro и оснащён процессором Intel. Сканер отпечатка пальца добавляет удобный способ входа.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i U7-258V,14" WUXGA (1920x1200) IPS Touchscreen 800cd Sure View IR AG,32Gb LPDDR5x-8533,1Tb SSD NVMe,56Wh,ENG/RU Kbd Backlit,FPS,1.4kg,1y,Win11Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i U7-258V,14" WUXGA (1920x1200) IPS Touchscreen 800cd Sure View IR AG,32Gb LPDDR5x-8533,1Tb SSD NVMe,56Wh,ENG/RU Kbd Backlit,FPS,1.4kg,1y,Win11Pro