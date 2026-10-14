Ноубук HP ZBook Power G10A Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8 GHz,15.6 FHD (1920x1080) IPS AG 250nits,nVidia RTX A2000 8Gb GDDR6, 32Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,0kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro, eng/rus kbd
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
HP Zbook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
225 450 руб.
В наличии
Код товара: 752189
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225 450 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Zbook
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7 PRO
Модель процессора
7840HS
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX A2000
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
83 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Размеры в упаковке, см
52х30х7
Вес, г.
5
Описание товара Ноубук HP ZBook Power G10A Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8 GHz,15.6 FHD (1920x1080) IPS AG 250nits,nVidia RTX A2000 8Gb GDDR6, 32Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,0kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro, eng/rus kbd
Ноутбук HP сочетает большой экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920?1080 и мощную конфигурацию для работы и многозадачности. Восьмиядерный процессор AMD, 32 ГБ оперативной памяти и быстрый SSD объёмом 1024 ГБ помогают комфортно работать с несколькими задачами, а дискретная видеокарта с 8 ГБ видеопамяти расширяет возможности при работе с графикой. Windows 11 Pro подходит для деловых задач, подсветка клавиатуры удобна при недостаточном освещении, а сканер отпечатка пальца добавляет удобства при входе в систему. Li-Pol аккумулятор дополняет функциональную конфигурацию ноутбука.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, для школы и школьника
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Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Zbook
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
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Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7 PRO
Модель процессора
7840HS
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX A2000
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
83 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Ноутбук HP сочетает большой экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920?1080 и мощную конфигурацию для работы и многозадачности. Восьмиядерный процессор AMD, 32 ГБ оперативной памяти и быстрый SSD объёмом 1024 ГБ помогают комфортно работать с несколькими задачами, а дискретная видеокарта с 8 ГБ видеопамяти расширяет возможности при работе с графикой. Windows 11 Pro подходит для деловых задач, подсветка клавиатуры удобна при недостаточном освещении, а сканер отпечатка пальца добавляет удобства при входе в систему. Li-Pol аккумулятор дополняет функциональную конфигурацию ноутбука.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, для школы и школьника
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, для школы и школьника
Ноубук HP ZBook Power G10A Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8 GHz,15.6 FHD (1920x1080) IPS AG 250nits,nVidia RTX A2000 8Gb GDDR6, 32Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,0kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro, eng/rus kbd - этот товар вы можете купить по цене 225450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноубук HP ZBook Power G10A Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8 GHz,15.6 FHD (1920x1080) IPS AG 250nits,nVidia RTX A2000 8Gb GDDR6, 32Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,0kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro, eng/rus kbd