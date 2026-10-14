Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng/rus kbd
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP ZBook 8 G1i
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
198 450 руб.
В наличии
Код товара: 752188
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198 450 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ZBook 8 G1i
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
5.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 500 Ada
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
77 Wh
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х6
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng/rus kbd
Ноутбук HP сочетает компактный 14-дюймовый формат с возможностями дискретной графики nVidia GeForce RTX 500 Ada. IPS-экран подходит для комфортной работы с изображением, а 16 ГБ оперативной памяти помогают справляться с несколькими задачами одновременно. SSD на 1024 ГБ предоставляет простор для программ и файлов. Windows 11 Pro, подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца делают ноутбук удобным для повседневной работы.
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Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ZBook 8 G1i
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
5.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 500 Ada
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
77 Wh
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук HP сочетает компактный 14-дюймовый формат с возможностями дискретной графики nVidia GeForce RTX 500 Ada. IPS-экран подходит для комфортной работы с изображением, а 16 ГБ оперативной памяти помогают справляться с несколькими задачами одновременно. SSD на 1024 ГБ предоставляет простор для программ и файлов. Windows 11 Pro, подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца делают ноутбук удобным для повседневной работы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, для школы и школьника
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, для школы и школьника
Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng/rus kbd - этот товар вы можете купить по цене 198450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng/rus kbd