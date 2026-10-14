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Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg

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Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 6
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 7
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 8
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 9
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus VivoBook S 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 6
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 7
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 8
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 9
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 700 руб. 
Начислим 1260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752187
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg
78 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
4
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х7
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg

**Ноутбук ASUS VivoBook S5652MA-TK095 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS VivoBook S5652MA-TK095 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 6-ядерный процессор Intel Core 7 с частотой до 4,8 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно места для ваших файлов:** SSD-накопитель на 256 ГБ (тип M.2) гарантирует быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит вам яркое и плавное изображение. Матовая поверхность экрана снизит блики, а IPS-матрица обеспечит широкие углы обзора. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русской раскладкой и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. * **Компактность и стиль:** серый алюминиевый корпус и небольшой вес (всего 1,5 кг) делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. **Дополнительные преимущества:** * встроенная веб-камера с разрешением 1920 x 1080 пикселей для качественных видеозвонков; * интегрированная графика Intel Graphics для базовых графических задач; * энергоёмкий аккумулятор (52,5 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С ноутбуком ASUS VivoBook S5652MA-TK095 вы получите надёжного помощника для работы и развлечений!

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
4
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS VivoBook S5652MA-TK095 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS VivoBook S5652MA-TK095 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 6-ядерный процессор Intel Core 7 с частотой до 4,8 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно места для ваших файлов:** SSD-накопитель на 256 ГБ (тип M.2) гарантирует быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит вам яркое и плавное изображение. Матовая поверхность экрана снизит блики, а IPS-матрица обеспечит широкие углы обзора. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русской раскладкой и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. * **Компактность и стиль:** серый алюминиевый корпус и небольшой вес (всего 1,5 кг) делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. **Дополнительные преимущества:** * встроенная веб-камера с разрешением 1920 x 1080 пикселей для качественных видеозвонков; * интегрированная графика Intel Graphics для базовых графических задач; * энергоёмкий аккумулятор (52,5 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С ноутбуком ASUS VivoBook S5652MA-TK095 вы получите надёжного помощника для работы и развлечений!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 78700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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