Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg
**Ноутбук ASUS VivoBook S5652MA-TK095 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS VivoBook S5652MA-TK095 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 6-ядерный процессор Intel Core 7 с частотой до 4,8 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно места для ваших файлов:** SSD-накопитель на 256 ГБ (тип M.2) гарантирует быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит вам яркое и плавное изображение. Матовая поверхность экрана снизит блики, а IPS-матрица обеспечит широкие углы обзора. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русской раскладкой и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. * **Компактность и стиль:** серый алюминиевый корпус и небольшой вес (всего 1,5 кг) делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. **Дополнительные преимущества:** * встроенная веб-камера с разрешением 1920 x 1080 пикселей для качественных видеозвонков; * интегрированная графика Intel Graphics для базовых графических задач; * энергоёмкий аккумулятор (52,5 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С ноутбуком ASUS VivoBook S5652MA-TK095 вы получите надёжного помощника для работы и развлечений!
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK095 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/256Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg