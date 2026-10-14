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Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg

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Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 6
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 7
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 8
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 9
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 10
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 11
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 6
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 7
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 8
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 9
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 10
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 11
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 920 руб. 
Начислим 815 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752186
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg
50 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х7
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg

**Ноутбук ASUS VivoBook X1504VA-BQ5688 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS VivoBook X1504VA-BQ5688 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 10-ядерный процессор Intel Core i5-120U с базовой частотой 1,4 ГГц и максимальной частотой 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачностью. * **Достаточно памяти для ваших задач:** 8 ГБ оперативной памяти DDR5 (с возможностью расширения до 16 ГБ) и быстрый SSD-накопитель на 256 ГБ (тип M.2 PCIe) для быстрой загрузки системы и приложений. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и типом матрицы IPS подарит вам яркое и чёткое изображение с отличными углами обзора. Частота обновления 60 Гц обеспечит плавность картинки. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русской раскладкой и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. * **Готов к видеозвонкам:** встроенная веб-камера с разрешением 1280 x 720 пикселей позволит проводить видеоконференции и общаться с друзьями. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус серебристого цвета; * интегрированная графика Intel UHD Graphics; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч); * компактный и портативный — вес всего 1,7 кг. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С ноутбуком ASUS VivoBook X1504VA-BQ5688 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и производительный ноутбук по выгодной цене!

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS VivoBook X1504VA-BQ5688 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS VivoBook X1504VA-BQ5688 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 10-ядерный процессор Intel Core i5-120U с базовой частотой 1,4 ГГц и максимальной частотой 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачностью. * **Достаточно памяти для ваших задач:** 8 ГБ оперативной памяти DDR5 (с возможностью расширения до 16 ГБ) и быстрый SSD-накопитель на 256 ГБ (тип M.2 PCIe) для быстрой загрузки системы и приложений. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и типом матрицы IPS подарит вам яркое и чёткое изображение с отличными углами обзора. Частота обновления 60 Гц обеспечит плавность картинки. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русской раскладкой и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. * **Готов к видеозвонкам:** встроенная веб-камера с разрешением 1280 x 720 пикселей позволит проводить видеоконференции и общаться с друзьями. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус серебристого цвета; * интегрированная графика Intel UHD Graphics; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч); * компактный и портативный — вес всего 1,7 кг. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С ноутбуком ASUS VivoBook X1504VA-BQ5688 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и производительный ноутбук по выгодной цене!
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Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 50920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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