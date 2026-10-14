Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg
**Ноутбук ASUS VivoBook X1504VA-BQ5688 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS VivoBook X1504VA-BQ5688 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 10-ядерный процессор Intel Core i5-120U с базовой частотой 1,4 ГГц и максимальной частотой 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачностью. * **Достаточно памяти для ваших задач:** 8 ГБ оперативной памяти DDR5 (с возможностью расширения до 16 ГБ) и быстрый SSD-накопитель на 256 ГБ (тип M.2 PCIe) для быстрой загрузки системы и приложений. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и типом матрицы IPS подарит вам яркое и чёткое изображение с отличными углами обзора. Частота обновления 60 Гц обеспечит плавность картинки. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русской раскладкой и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. * **Готов к видеозвонкам:** встроенная веб-камера с разрешением 1280 x 720 пикселей позволит проводить видеоконференции и общаться с друзьями. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус серебристого цвета; * интегрированная графика Intel UHD Graphics; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч); * компактный и портативный — вес всего 1,7 кг. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С ноутбуком ASUS VivoBook X1504VA-BQ5688 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и производительный ноутбук по выгодной цене!
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Cool Silver/1.70 Kg