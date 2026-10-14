Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 570 руб.
В наличии
Код товара: 752185
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
86 570 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
304
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
5
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х7
Вес, кг.
4.6
Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg
Ноутбук Asus с крупным экраном диагональю 17,3 дюйма подойдёт тем, кому важно видеть больше на экране. Разрешение 1920?1080 и IPS-матрица обеспечивают детализированное изображение для работы и просмотра контента. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 — хороший запас для повседневных задач и многозадачности. SSD на 512 ГБ помогает быстро работать с файлами и оставляет место для нужных программ и документов. Процессор — Intel. Синий цвет придаёт ноутбуку выразительный вид.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Intel Core i3, 17 дюймов, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 82 710 руб.20678 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 co...
-
В наличииЦена 83 210 руб.20803 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16" WUXGA IPS...
-
В наличииЦена 83 400 руб.20850 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-55EB Core i5 13420H 16Gb SSD...
-
В наличииЦена 83 480 руб.20870 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook 15.6" P1503CVA-I716512B0D IPSl Core 7 24...
-
В наличииЦена 83 680 руб.20920 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3" WUXGA I...
-
В наличииЦена 83 870 руб.20968 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 870 руб.20968 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 870 руб.20968 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 870 руб.20968 руб. в СплитHP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14" {WUXGA Ultra 5 125U/1*16...
-
В наличииЦена 83 870 руб.20968 руб. в СплитHP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6" {FHD Touch i5-1335U/...
-
В наличииЦена 84 790 руб.21198 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 84 820 руб.21205 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
304
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
5
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus с крупным экраном диагональю 17,3 дюйма подойдёт тем, кому важно видеть больше на экране. Разрешение 1920?1080 и IPS-матрица обеспечивают детализированное изображение для работы и просмотра контента. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 — хороший запас для повседневных задач и многозадачности. SSD на 512 ГБ помогает быстро работать с файлами и оставляет место для нужных программ и документов. Процессор — Intel. Синий цвет придаёт ноутбуку выразительный вид.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Intel Core i3, 17 дюймов, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Intel Core i3, 17 дюймов, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg - стоимость товара 86570 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg