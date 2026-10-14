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Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg

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Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 570 руб. 
Начислим 1386 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752185
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg
86 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
304
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
5
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х7
Вес, кг.
4.6

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg

Ноутбук Asus с крупным экраном диагональю 17,3 дюйма подойдёт тем, кому важно видеть больше на экране. Разрешение 1920?1080 и IPS-матрица обеспечивают детализированное изображение для работы и просмотра контента. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 — хороший запас для повседневных задач и многозадачности. SSD на 512 ГБ помогает быстро работать с файлами и оставляет место для нужных программ и документов. Процессор — Intel. Синий цвет придаёт ноутбуку выразительный вид.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
304
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
5
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с крупным экраном диагональю 17,3 дюйма подойдёт тем, кому важно видеть больше на экране. Разрешение 1920?1080 и IPS-матрица обеспечивают детализированное изображение для работы и просмотра контента. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 — хороший запас для повседневных задач и многозадачности. SSD на 512 ГБ помогает быстро работать с файлами и оставляет место для нужных программ и документов. Процессор — Intel. Синий цвет придаёт ноутбуку выразительный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU039 Intel Core 3 304/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/17.3" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Quiet Blue/2.10 Kg - стоимость товара 86570 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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