Top.Mail.Ru
Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg - фото 1
Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg - фото 2
Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg - фото 3
Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg - фото 4
Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg - фото 5
Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ExpertBook Premium
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
253 380 руб. 
Начислим 4055 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752184
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg
253 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Premium
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
356H
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х29х13
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg

Ноутбук Asus с 14-дюймовым сенсорным OLED-экраном — компактный формат с впечатляющей детализацией: разрешение 2880 ? 1800 и частота обновления 120 Гц делают изображение чётким и плавным. Сенсорное управление добавляет удобства в повседневной работе, а подсветка клавиатуры помогает пользоваться ноутбуком при разном освещении. Алюминиевый корпус придаёт модели сдержанный современный вид. SSD на 1024 ГБ обеспечивает простор для файлов и приложений, а оперативная память LPDDR5x дополняет конфигурацию для комфортной работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Premium
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
356H
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с 14-дюймовым сенсорным OLED-экраном — компактный формат с впечатляющей детализацией: разрешение 2880 ? 1800 и частота обновления 120 Гц делают изображение чётким и плавным. Сенсорное управление добавляет удобства в повседневной работе, а подсветка клавиатуры помогает пользоваться ноутбуком при разном освещении. Алюминиевый корпус придаёт модели сдержанный современный вид. SSD на 1024 ГБ обеспечивает простор для файлов и приложений, а оперативная память LPDDR5x дополняет конфигурацию для комфортной работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg – стоимость товара 253380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...