Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg
**Ноутбук ASUS VivoBook S5652MA — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS VivoBook S5652MA — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS VivoBook S5652MA?** * **Высокая производительность:** 6-ядерный процессор Intel Core 7 с базовой частотой 1,5 ГГц (в режиме Boost — до 4,8 ГГц) и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Достаточно места для ваших файлов:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей, матрицей IPS и частотой обновления 144 Гц порадует вас насыщенными цветами и чёткой картинкой. Матовая поверхность экрана снижает блики и отражения. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русской раскладкой и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Компактность и стиль:** серый корпус из алюминия и вес всего 1,5 кг позволяют легко брать ноутбук с собой куда угодно. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Graphics — достаточно для повседневных задач и мультимедиа; * веб-камера с разрешением 1920 x 1080 пикселей — идеальные условия для видеозвонков; * энергоёмкий аккумулятор (52,5 Вт·ч) — долго работает без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ASUS VivoBook S5652MA вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 84 790 руб.21198 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 84 820 руб.21205 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 84 950 руб.21238 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD...
-
В наличииЦена 84 950 руб.21238 руб. в СплитНоутбук ASUS TUF Gaming FA506NCG-HN330 15.6" FHD Ryzen 7 8845HS...
-
В наличииЦена 85 020 руб.21255 руб. в Сплитноутбук Dell 14 Pro Core Ultra 5 225U 14,0" FHD+ (1920 x 1200) ...
-
В наличииЦена 85 560 руб.21390 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006XPB) 16" WUXGA IPS...
-
В наличииЦена 85 620 руб.21405 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-011XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD...
-
В наличииЦена 85 800 руб.21450 руб. в СплитНоутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0...
-
В наличииЦена 85 800 руб.21450 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3" IPS FHD blue (Core ...
-
В наличииЦена 85 800 руб.21450 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU1160 Blue 17,3" FHD Core 5 1...
-
В наличииЦена 85 870 руб.21468 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Inte...
-
В наличииЦена 85 870 руб.21468 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook B1503CVA-I716512B0D 15,6" FHD Core 7 150...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg