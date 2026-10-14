Top.Mail.Ru
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 6
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 7
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 8
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 9
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus VivoBook S
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 6
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 7
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 8
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 9
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 730 руб. 
Начислим 1420 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752183
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg
88 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х7
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg

**Ноутбук ASUS VivoBook S5652MA — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS VivoBook S5652MA — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS VivoBook S5652MA?** * **Высокая производительность:** 6-ядерный процессор Intel Core 7 с базовой частотой 1,5 ГГц (в режиме Boost — до 4,8 ГГц) и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Достаточно места для ваших файлов:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей, матрицей IPS и частотой обновления 144 Гц порадует вас насыщенными цветами и чёткой картинкой. Матовая поверхность экрана снижает блики и отражения. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русской раскладкой и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Компактность и стиль:** серый корпус из алюминия и вес всего 1,5 кг позволяют легко брать ноутбук с собой куда угодно. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Graphics — достаточно для повседневных задач и мультимедиа; * веб-камера с разрешением 1920 x 1080 пикселей — идеальные условия для видеозвонков; * энергоёмкий аккумулятор (52,5 Вт·ч) — долго работает без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ASUS VivoBook S5652MA вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS VivoBook S5652MA — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS VivoBook S5652MA — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS VivoBook S5652MA?** * **Высокая производительность:** 6-ядерный процессор Intel Core 7 с базовой частотой 1,5 ГГц (в режиме Boost — до 4,8 ГГц) и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Достаточно места для ваших файлов:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей, матрицей IPS и частотой обновления 144 Гц порадует вас насыщенными цветами и чёткой картинкой. Матовая поверхность экрана снижает блики и отражения. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русской раскладкой и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Компактность и стиль:** серый корпус из алюминия и вес всего 1,5 кг позволяют легко брать ноутбук с собой куда угодно. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Graphics — достаточно для повседневных задач и мультимедиа; * веб-камера с разрешением 1920 x 1080 пикселей — идеальные условия для видеозвонков; * энергоёмкий аккумулятор (52,5 Вт·ч) — долго работает без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ASUS VivoBook S5652MA вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 88730 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...