Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 020 руб.
В наличии
Код товара: 752182
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
59 020 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
320
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х29х7
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg
Ноутбук Asus с экраном диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920 ? 1080 подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач. 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ обеспечивают практичную конфигурацию для хранения файлов и запуска нужных приложений. Подсветка клавиатуры пригодится при работе в условиях недостаточного освещения. Ноутбук оснащён процессором Intel и поставляется без операционной системы — можно установить подходящую самостоятельно.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серебристый, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 56 090 руб.14023 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeo...
-
В наличииЦена 56 900 руб.14225 руб. в СплитНоутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6" IPS FHD Core i5 1335U 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 58 020 руб.14505 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb ...
-
В наличииЦена 58 110 руб.14528 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB Silver
-
В наличииЦена 58 900 руб.14725 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB DOS Ti...
-
В наличииЦена 59 180 руб.14795 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-21P-R0JJ Silver 15.6" FHD Ryzen 5...
-
В наличииЦена 59 760 руб.14940 руб. в СплитНоутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i5 13500H 8Gb/256Gb S...
-
В наличииЦена 59 940 руб.14985 руб. в СплитНоутбук Osio FocusLine F150i-020 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Int...
-
В наличииЦена 60 020 руб.15005 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 12...
-
В наличииЦена 60 260 руб.15065 руб. в СплитНоутбук IRBIS SmartBook 17NBP01 17.3" FHD IPS Ultra 5 125U 16Gb/...
-
В наличииЦена 60 490 руб.15123 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Ti...
-
В наличииЦена 60 860 руб.15215 руб. в СплитНоутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i5 13500H 8Gb/256Gb SS...
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
320
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus с экраном диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920 ? 1080 подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач. 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ обеспечивают практичную конфигурацию для хранения файлов и запуска нужных приложений. Подсветка клавиатуры пригодится при работе в условиях недостаточного освещения. Ноутбук оснащён процессором Intel и поставляется без операционной системы — можно установить подходящую самостоятельно.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серебристый, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серебристый, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - данный товар вы можете купить по цене 59020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg