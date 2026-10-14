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Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg

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Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 6
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 7
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 8
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 9
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 10
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 11
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 12
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 13
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 14
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 15
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 6
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 7
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 8
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 9
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 10
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 11
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 12
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 13
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 14
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 15
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 020 руб. 
Начислим 945 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752182
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg
59 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
320
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х29х7
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg

Ноутбук Asus с экраном диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920 ? 1080 подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач. 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ обеспечивают практичную конфигурацию для хранения файлов и запуска нужных приложений. Подсветка клавиатуры пригодится при работе в условиях недостаточного освещения. Ноутбук оснащён процессором Intel и поставляется без операционной системы — можно установить подходящую самостоятельно.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
320
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с экраном диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920 ? 1080 подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач. 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ обеспечивают практичную конфигурацию для хранения файлов и запуска нужных приложений. Подсветка клавиатуры пригодится при работе в условиях недостаточного освещения. Ноутбук оснащён процессором Intel и поставляется без операционной системы — можно установить подходящую самостоятельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Intel Core 5 320/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - данный товар вы можете купить по цене 59020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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