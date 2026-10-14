Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0045 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/No OS/1.76kg
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 700 руб.
В наличии
Код товара: 752181
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104 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х7
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0045 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/No OS/1.76kg
Ноутбук Asus в сером цвете сочетает большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920?1200 и IPS-матрицей: на нём удобно работать с документами, таблицами и другими задачами, где важно видеть больше содержимого. Процессор AMD Ryzen AI 5 и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают основу для повседневной работы и многозадачности. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно установить подходящую самостоятельно.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus в сером цвете сочетает большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920?1200 и IPS-матрицей: на нём удобно работать с документами, таблицами и другими задачами, где важно видеть больше содержимого. Процессор AMD Ryzen AI 5 и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают основу для повседневной работы и многозадачности. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно установить подходящую самостоятельно.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Для учебы, Серый, AMD Ryzen AI 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Для учебы, Серый, AMD Ryzen AI 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0045 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/No OS/1.76kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 104700 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0045 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/No OS/1.76kg