Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S62093 Intel Core 5 210H/DDR5 16GB/256GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0" FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 340 руб.
В наличии
Код товара: 752179
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87 340 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х28х8
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S62093 Intel Core 5 210H/DDR5 16GB/256GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0" FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg
Ноутбук Asus с 14-дюймовым экраном и разрешением 1920 ? 1080 сочетает компактный формат с чётким изображением. 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объёмом 256 ГБ дают пространство для повседневных задач и хранения нужных файлов. Процессор — Intel. Сканер отпечатка пальца добавляет удобный способ входа, а отсутствие предустановленной операционной системы позволит выбрать и установить подходящую самостоятельно.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus с 14-дюймовым экраном и разрешением 1920 ? 1080 сочетает компактный формат с чётким изображением. 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объёмом 256 ГБ дают пространство для повседневных задач и хранения нужных файлов. Процессор — Intel. Сканер отпечатка пальца добавляет удобный способ входа, а отсутствие предустановленной операционной системы позволит выбрать и установить подходящую самостоятельно.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S62093 Intel Core 5 210H/DDR5 16GB/256GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0" FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 87340 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S62093 Intel Core 5 210H/DDR5 16GB/256GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0" FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg