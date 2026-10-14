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Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg

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Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg - фото 1
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg - фото 2
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg - фото 3
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg - фото 4
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg - фото 5
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg - фото 6
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg - фото 6
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
114 730 руб. 
Начислим 1836 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752178
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg
114 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х27х7
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg

ASUS ExpertBook PM5406CGA — ноутбук для деловых задач, учёбы и повседневной работы, сочетающий строгий внешний вид и удобство использования. Подходит для работы с документами, общения, многозадачности и мобильного образа жизни, обеспечивая комфортную работу как в офисе, так и за его пределами. Отличается практичным подходом к организации рабочего процесса и ориентирован на ежедневную эксплуатацию.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS ExpertBook PM5406CGA — ноутбук для деловых задач, учёбы и повседневной работы, сочетающий строгий внешний вид и удобство использования. Подходит для работы с документами, общения, многозадачности и мобильного образа жизни, обеспечивая комфортную работу как в офисе, так и за его пределами. Отличается практичным подходом к организации рабочего процесса и ориентирован на ежедневную эксплуатацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 114730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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