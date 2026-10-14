Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
114 730 руб.
В наличии
Код товара: 752178
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114 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х27х7
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg
ASUS ExpertBook PM5406CGA — ноутбук для деловых задач, учёбы и повседневной работы, сочетающий строгий внешний вид и удобство использования. Подходит для работы с документами, общения, многозадачности и мобильного образа жизни, обеспечивая комфортную работу как в офисе, так и за его пределами. Отличается практичным подходом к организации рабочего процесса и ориентирован на ежедневную эксплуатацию.
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
ASUS ExpertBook PM5406CGA — ноутбук для деловых задач, учёбы и повседневной работы, сочетающий строгий внешний вид и удобство использования. Подходит для работы с документами, общения, многозадачности и мобильного образа жизни, обеспечивая комфортную работу как в офисе, так и за его пределами. Отличается практичным подходом к организации рабочего процесса и ориентирован на ежедневную эксплуатацию.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Для учебы, Серебристый, AMD Ryzen 5, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 114730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 14.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.36kg