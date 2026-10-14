Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 040 руб.
В наличии
Код товара: 752177
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117 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
50 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х7
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg
Ноутбук Asus — производительный вариант для работы с большим 16-дюймовым экраном и разрешением 1920 ? 1200. Оперативная память DDR5 объёмом 16 ГБ и SSD-накопитель поддержат комфортную работу с повседневными задачами. Подсветка клавиатуры поможет продолжать работу при приглушённом освещении, а пластиковый корпус делает модель практичным решением на каждый день.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
50 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus — производительный вариант для работы с большим 16-дюймовым экраном и разрешением 1920 ? 1200. Оперативная память DDR5 объёмом 16 ГБ и SSD-накопитель поддержат комфортную работу с повседневными задачами. Подсветка клавиатуры поможет продолжать работу при приглушённом освещении, а пластиковый корпус делает модель практичным решением на каждый день.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Для учебы, Серый, AMD Ryzen AI 5, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Для учебы, Серый, AMD Ryzen AI 5, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg - данный товар вы можете купить по цене 117040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg