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Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg

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Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg - фото 1
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg - фото 2
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg - фото 3
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg - фото 4
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg - фото 5
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg - фото 6
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg - фото 7
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg - фото 6
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg - фото 7
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 040 руб. 
Начислим 1873 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752177
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg
117 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
50 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х7
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg

Ноутбук Asus — производительный вариант для работы с большим 16-дюймовым экраном и разрешением 1920 ? 1200. Оперативная память DDR5 объёмом 16 ГБ и SSD-накопитель поддержат комфортную работу с повседневными задачами. Подсветка клавиатуры поможет продолжать работу при приглушённом освещении, а пластиковый корпус делает модель практичным решением на каждый день.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
50 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus — производительный вариант для работы с большим 16-дюймовым экраном и разрешением 1920 ? 1200. Оперативная память DDR5 объёмом 16 ГБ и SSD-накопитель поддержат комфортную работу с повседневными задачами. Подсветка клавиатуры поможет продолжать работу при приглушённом освещении, а пластиковый корпус делает модель практичным решением на каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI 5 430 2.0GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/OLED 16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits Glossy/AMD Radeon 840M/No OS/1.69kg - данный товар вы можете купить по цене 117040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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