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Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0" FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0" FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg

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Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0&quot; FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg - фото 1
Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0&quot; FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg - фото 2
Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0&quot; FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg - фото 3
Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0&quot; FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg - фото 4
Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0&quot; FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg - фото 5
Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0&quot; FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg - фото 6
Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0&quot; FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg - фото 7
Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0&quot; FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ExpertBook P1
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0&quot; FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0&quot; FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0&quot; FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0&quot; FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0&quot; FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0&quot; FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg - фото 6
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0&quot; FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg - фото 7
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0&quot; FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 070 руб. 
Начислим 2018 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752176
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0" FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg
126 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook P1
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х28х8
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0" FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg

Ноутбук Asus — компактный для работы и повседневных задач. 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 ? 1080 обеспечивает чёткое изображение, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 10-ядерный процессор Intel подходят для работы с несколькими приложениями. SSD объёмом 1024 ГБ предоставляет место для файлов и программ. Ноутбук поставляется без операционной системы.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0" FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook P1
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus — компактный для работы и повседневных задач. 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 ? 1080 обеспечивает чёткое изображение, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 10-ядерный процессор Intel подходят для работы с несколькими приложениями. SSD объёмом 1024 ГБ предоставляет место для файлов и программ. Ноутбук поставляется без операционной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS ExpertBook Essential P1403CVA-S61775 Intel Core 7 240H/DDR5 16GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0" FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/no OS/1.45 Kg - купить по цене 126070 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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