Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5405CSA-NZ0304 Intel Core Ultra 7 258V/LPDDR5X 32GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0" WQXGA (2560 x 1600) 16:10 400nits/Intel Arc Graphics 140V/no OS/1.29 Kg
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
162 180 руб.
В наличии
Код товара: 752175
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162 180 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х28х8
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5405CSA-NZ0304 Intel Core Ultra 7 258V/LPDDR5X 32GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0" WQXGA (2560 x 1600) 16:10 400nits/Intel Arc Graphics 140V/no OS/1.29 Kg
Ноутбук Asus в сером цвете сочетает компактный формат и детализированный экран: диагональ 14 дюймов и разрешение 2560 ? 1600 делают его компактный для работы вариантом, когда важны удобство размещения и чёткое изображение. Процессор Intel Core Ultra 7, графический контроллер Intel Arc Graphics и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x подходят для многозадачной работы. SSD на 1024 ГБ обеспечивает вместительное хранилище. Для подключения предусмотрены два интерфейса Thunderbolt 4 и HDMI. Ноутбук поставляется без операционной системы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus в сером цвете сочетает компактный формат и детализированный экран: диагональ 14 дюймов и разрешение 2560 ? 1600 делают его компактный для работы вариантом, когда важны удобство размещения и чёткое изображение. Процессор Intel Core Ultra 7, графический контроллер Intel Arc Graphics и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x подходят для многозадачной работы. SSD на 1024 ГБ обеспечивает вместительное хранилище. Для подключения предусмотрены два интерфейса Thunderbolt 4 и HDMI. Ноутбук поставляется без операционной системы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5405CSA-NZ0304 Intel Core Ultra 7 258V/LPDDR5X 32GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0" WQXGA (2560 x 1600) 16:10 400nits/Intel Arc Graphics 140V/no OS/1.29 Kg - по цене 162180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5405CSA-NZ0304 Intel Core Ultra 7 258V/LPDDR5X 32GB/1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/14.0" WQXGA (2560 x 1600) 16:10 400nits/Intel Arc Graphics 140V/no OS/1.29 Kg