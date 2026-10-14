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Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ultra 5 325 2.1 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.82kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ultra 5 325 2.1 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.82kg

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Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ultra 5 325 2.1 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.82kg - фото 1
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ultra 5 325 2.1 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.82kg - фото 2
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ultra 5 325 2.1 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.82kg - фото 3
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ultra 5 325 2.1 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.82kg - фото 4
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ultra 5 325 2.1 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.82kg - фото 5
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ultra 5 325 2.1 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.82kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ultra 5 325 2.1 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.82kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ultra 5 325 2.1 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.82kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ultra 5 325 2.1 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.82kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ultra 5 325 2.1 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.82kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ultra 5 325 2.1 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.82kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ultra 5 325 2.1 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.82kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 430 руб. 
Начислим 1879 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752173
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ultra 5 325 2.1 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.82kg
117 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
325
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х7
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ultra 5 325 2.1 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.82kg

Ноутбук Asus с 16-дюймовым экраном — удобный формат для работы с несколькими окнами и просмотра контента. Алюминиевый корпус придаёт модели сдержанный современный вид, а подсветка клавиатуры помогает комфортно печатать при недостаточном освещении. SSD объёмом 512 ГБ обеспечивает место для файлов и приложений. В основе конфигурации — процессор Intel и встроенная видеокарта. Bluetooth версии 5.4 позволяет подключать совместимые беспроводные устройства. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящую.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ultra 5 325 2.1 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.82kg




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
325
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с 16-дюймовым экраном — удобный формат для работы с несколькими окнами и просмотра контента. Алюминиевый корпус придаёт модели сдержанный современный вид, а подсветка клавиатуры помогает комфортно печатать при недостаточном освещении. SSD объёмом 512 ГБ обеспечивает место для файлов и приложений. В основе конфигурации — процессор Intel и встроенная видеокарта. Bluetooth версии 5.4 позволяет подключать совместимые беспроводные устройства. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящую.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ultra 5 325 2.1 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.82kg - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 117430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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