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Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0446 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Jet Fog/1.09kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0446 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Jet Fog/1.09kg

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Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0446 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Jet Fog/1.09kg - фото 1
Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0446 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Jet Fog/1.09kg - фото 2
Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0446 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Jet Fog/1.09kg - фото 3
Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0446 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Jet Fog/1.09kg - фото 4
Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0446 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Jet Fog/1.09kg - фото 5
Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0446 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Jet Fog/1.09kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ExpertBook Premium
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0446 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Jet Fog/1.09kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0446 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Jet Fog/1.09kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0446 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Jet Fog/1.09kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0446 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Jet Fog/1.09kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0446 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Jet Fog/1.09kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0446 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Jet Fog/1.09kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
254 690 руб. 
Начислим 4076 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752172
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0446 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Jet Fog/1.09kg
254 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Premium
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
356H
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х29х13
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0446 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Jet Fog/1.09kg

Ноутбук Asus сочетает компактный 14-дюймовый экран с высоким разрешением 2880 ? 1800 и матрицей OLED — изображение выглядит чётким и выразительным. 16-ядерный процессор и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x помогают комфортно работать с несколькими задачами, а SSD на 1024 ГБ обеспечивает быстрый доступ к файлам и место для большой коллекции документов и проектов. Подсветка клавиатуры удобна при слабом освещении, а сканер отпечатка пальца делает вход в систему простым и быстрым.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0446 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Jet Fog/1.09kg




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Premium
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
356H
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus сочетает компактный 14-дюймовый экран с высоким разрешением 2880 ? 1800 и матрицей OLED — изображение выглядит чётким и выразительным. 16-ядерный процессор и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x помогают комфортно работать с несколькими задачами, а SSD на 1024 ГБ обеспечивает быстрый доступ к файлам и место для большой коллекции документов и проектов. Подсветка клавиатуры удобна при слабом освещении, а сканер отпечатка пальца делает вход в систему простым и быстрым.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0446 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Jet Fog/1.09kg - данный товар вы можете купить по цене 254690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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