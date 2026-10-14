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Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg

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Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg - фото 1
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg - фото 2
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg - фото 3
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg - фото 4
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg - фото 5
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
113 800 руб. 
Начислим 1821 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752171
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg
113 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х7
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg

Ноутбук Asus с 16-дюймовым экраном и разрешением 1920 ? 1200 подойдёт для работы с документами, просмотра контента и повседневных задач. 16 ГБ оперативной памяти помогают комфортно работать с несколькими приложениями, а SSD на 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к файлам и место для хранения нужных данных. Процессор Intel и сканер отпечатка пальца дополняют практичную конфигурацию для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с 16-дюймовым экраном и разрешением 1920 ? 1200 подойдёт для работы с документами, просмотра контента и повседневных задач. 16 ГБ оперативной памяти помогают комфортно работать с несколькими приложениями, а SSD на 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к файлам и место для хранения нужных данных. Процессор Intel и сканер отпечатка пальца дополняют практичную конфигурацию для ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg - данный товар вы можете купить по цене 113800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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