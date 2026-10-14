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Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg

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Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 6
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 6
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6&quot; FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 230 руб. 
Начислим 1252 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752170
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg
78 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
320
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х7
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg

**Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5 с 6 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовое IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение без бликов. Диагональ экрана — 15,6 дюйма. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Стильный дизайн:** серебристый корпус из пластика выглядит элегантно и современно. * **Лёгкость и портативность:** вес ноутбука всего 1,7 кг — берите его с собой куда угодно! **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Graphics — для повседневных задач и мультимедиа; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки; * отсутствие предустановленной ОС — выберите систему, которая подходит именно вам! С ноутбуком ASUS Vivobook 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и производительный ноутбук по выгодной цене!

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
320
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5 с 6 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовое IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение без бликов. Диагональ экрана — 15,6 дюйма. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Стильный дизайн:** серебристый корпус из пластика выглядит элегантно и современно. * **Лёгкость и портативность:** вес ноутбука всего 1,7 кг — берите его с собой куда угодно! **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Graphics — для повседневных задач и мультимедиа; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки; * отсутствие предустановленной ОС — выберите систему, которая подходит именно вам! С ноутбуком ASUS Vivobook 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и производительный ноутбук по выгодной цене!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 78230 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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