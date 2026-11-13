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Портативная колонка JBL Partybox Encore 2 (JBLPBENCORE2UK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка JBL Partybox Encore 2 (JBLPBENCORE2UK)

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Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 1
Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 2
Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 3
Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 4
Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 5
Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 6
Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 7
Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 8
Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 9
Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 1
  • Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 2
  • Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 3
  • Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 4
  • Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 5
  • Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 6
  • Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 7
  • Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 8
  • Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 9
  • Пати колонка JBL Partybox Encore 2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752036
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Характеристики

Бренд
JBL
Отношение сигнал/шум, дБ
59
Цвет
черный
Особенности
караоке
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
135
Диаметр НЧ-динамика, мм
135
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4722
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
319.5x338.6x263 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х37х35
Вес, кг.
9.15

Описание товара Портативная колонка JBL Partybox Encore 2 (JBLPBENCORE2UK)

Включите JBL PartyBox Encore 2 и наслаждайтесь весельем. С этим портативным динамиком вы захотите быть диджеем на каждом мероприятии благодаря плавному звуку JBL Pro Sound, световому шоу, которое подходит под настроение, и микрофону для вашего удовольствия от выступления. Почувствуйте, как в вашей груди разливается тепло от эпических высоких и глубоких низких частот, независимо от того, играете ли вы поп-балладу или классический медленный джем. Как только вы проверите звук, самое время создать атмосферу с помощью светового шоу, которое будет соответствовать вашим ритмам. Готовы провести шоу? Возьмите цифровой беспроводной микрофон и станьте ведущим или организатором караоке! Вы также можете настроить звук с помощью регулируемого эха, низких и высоких частот, чтобы звучание было идеальным. JBL PartyBox Encore 2 с удобной ручкой и защитой от брызг по стандарту IPX4 подходит для использования как на открытых крышах, так и в тесных подвалах. Что может быть лучше, чем один JBL PartyBox Encore 2? Два! Соедините их для создания настоящей стереозвуковой атмосферы или подключите к другим колонкам JBL с поддержкой Auracast для ещё более безумной танцевальной вечеринки. А если 15 часов непрерывной музыки вам недостаточно, возьмите запасной аккумулятор, чтобы музыка не прекращалась. Создайте идеальную атмосферу с помощью приложения JBL PartyBox, в котором вы можете управлять своим плейлистом, добавлять забавные звуковые эффекты и выбирать идеальное световое шоу - и всё это, пока вы зажигаете на танцполе. JBL PartyBox Encore 2 подходит для любого случая.

Отзывы о товаре Портативная колонка JBL Partybox Encore 2 (JBLPBENCORE2UK)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Отношение сигнал/шум, дБ
59
Цвет
черный
Особенности
караоке
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
135
Диаметр НЧ-динамика, мм
135
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4722
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
319.5x338.6x263 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Включите JBL PartyBox Encore 2 и наслаждайтесь весельем. С этим портативным динамиком вы захотите быть диджеем на каждом мероприятии благодаря плавному звуку JBL Pro Sound, световому шоу, которое подходит под настроение, и микрофону для вашего удовольствия от выступления. Почувствуйте, как в вашей груди разливается тепло от эпических высоких и глубоких низких частот, независимо от того, играете ли вы поп-балладу или классический медленный джем. Как только вы проверите звук, самое время создать атмосферу с помощью светового шоу, которое будет соответствовать вашим ритмам. Готовы провести шоу? Возьмите цифровой беспроводной микрофон и станьте ведущим или организатором караоке! Вы также можете настроить звук с помощью регулируемого эха, низких и высоких частот, чтобы звучание было идеальным. JBL PartyBox Encore 2 с удобной ручкой и защитой от брызг по стандарту IPX4 подходит для использования как на открытых крышах, так и в тесных подвалах. Что может быть лучше, чем один JBL PartyBox Encore 2? Два! Соедините их для создания настоящей стереозвуковой атмосферы или подключите к другим колонкам JBL с поддержкой Auracast для ещё более безумной танцевальной вечеринки. А если 15 часов непрерывной музыки вам недостаточно, возьмите запасной аккумулятор, чтобы музыка не прекращалась. Создайте идеальную атмосферу с помощью приложения JBL PartyBox, в котором вы можете управлять своим плейлистом, добавлять забавные звуковые эффекты и выбирать идеальное световое шоу - и всё это, пока вы зажигаете на танцполе. JBL PartyBox Encore 2 подходит для любого случая.
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Доставка
Отзывы


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