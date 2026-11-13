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Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZWAMEA) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZWAMEA) White

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Наушники TWS Samsung Galaxy Buds Core SM-R410 White arabic
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752021
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, комплект сменных амбушюр (2 шт.), документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
20
Время работы (с зарядным кейсом)
35
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
10х9х5
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZWAMEA) White

Компактные внутриканальные наушники в чистом белом цвете выглядят аккуратно, свежо и очень технологично. Их обтекаемый эргономичный дизайн обеспечивает естественное прилегание, минимизируя дискомфорт при долгом ношении. Белый корпус удачно освежает образ и отлично сочетается с любыми гаджетами. Наушники станут прекрасным выбором для любителей аудиокниг, звонков в режиме hands-free и комфортного прослушивания любимых плейлистов на ходу.

Отзывы о товаре Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZWAMEA) White




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, комплект сменных амбушюр (2 шт.), документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
20
Время работы (с зарядным кейсом)
35
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Компактные внутриканальные наушники в чистом белом цвете выглядят аккуратно, свежо и очень технологично. Их обтекаемый эргономичный дизайн обеспечивает естественное прилегание, минимизируя дискомфорт при долгом ношении. Белый корпус удачно освежает образ и отлично сочетается с любыми гаджетами. Наушники станут прекрасным выбором для любителей аудиокниг, звонков в режиме hands-free и комфортного прослушивания любимых плейлистов на ходу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZWAMEA) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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