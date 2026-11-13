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Наушники Sony WF-C710N/PZ Pink купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Sony WF-C710N/PZ Pink

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Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 1
Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 2
Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 3
Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 4
Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 5
Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 6
Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 7
Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 8
Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 9
Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 1
  • Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 2
  • Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 3
  • Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 4
  • Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 5
  • Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 6
  • Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 7
  • Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 8
  • Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 9
  • Наушники SONY WF-C710N/PZ розовый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 751984
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, три пары сменных амбушюр, кабель USB-C, документация, упаковка
Цвет
розовый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Время работы (с зарядным кейсом)
15
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, г.
120

Описание товара Наушники Sony WF-C710N/PZ Pink

Очаровательные и легкие беспроводные наушники в нежном пастельно-розовом цвете созданы для того, чтобы дарить радость каждый день. Их компактный корпус аккуратно смотрится в ушах, добавляя образу романтичности и мягкости. Функция отсечения внешних шумов помогает сосредоточиться на музыке во время прогулок по оживленным улицам. Простые в использовании, невесомые и эргономичные, эти наушники станут отличным выбором для молодых девушек и любительниц ярких акцентов.

Отзывы о товаре Наушники Sony WF-C710N/PZ Pink




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, три пары сменных амбушюр, кабель USB-C, документация, упаковка
Цвет
розовый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
15
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Очаровательные и легкие беспроводные наушники в нежном пастельно-розовом цвете созданы для того, чтобы дарить радость каждый день. Их компактный корпус аккуратно смотрится в ушах, добавляя образу романтичности и мягкости. Функция отсечения внешних шумов помогает сосредоточиться на музыке во время прогулок по оживленным улицам. Простые в использовании, невесомые и эргономичные, эти наушники станут отличным выбором для молодых девушек и любительниц ярких акцентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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