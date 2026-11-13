Наушники Apple AirPods Max Type-C Starlight MWW53AM/A
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 751979
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кабель для зарядки, чехол, документация
Цвет
бежевый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х8
Вес, г.
990
Описание товара Наушники Apple AirPods Max Type-C Starlight MWW53AM/A
Изысканная полноразмерная модель в нежном оттенке «сияющая звезда» создана для тех, кто предпочитает светлые и мягкие тона в аксессуарах. Амбушюры с эффектом памяти мягко охватывают уши, создавая ощущение уюта и надежной звуковой изоляции. Наличие универсального современного интерфейса для зарядки избавляет от лишних проводов на рабочем столе. Наушники предлагают великолепный баланс между роскошным внешним видом, эргономичностью премиум-класса и объемной, живой атмосферой звучания.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кабель для зарядки, чехол, документация
Цвет
бежевый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
20
Развернуть
Страна производитель
Китай
Изысканная полноразмерная модель в нежном оттенке «сияющая звезда» создана для тех, кто предпочитает светлые и мягкие тона в аксессуарах. Амбушюры с эффектом памяти мягко охватывают уши, создавая ощущение уюта и надежной звуковой изоляции. Наличие универсального современного интерфейса для зарядки избавляет от лишних проводов на рабочем столе. Наушники предлагают великолепный баланс между роскошным внешним видом, эргономичностью премиум-класса и объемной, живой атмосферой звучания.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
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